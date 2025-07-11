İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı, sonra ev hapsi verildi ve peşinden de görevden uzaklaştırıldı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman'da yakalanarak gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ise sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve başkan yardımcılığı görevine de son verildi.

Kim yaptı bütün bunları? Devletin polisi, savcısı, hakimi ve görevden almalar ise doğal olarak bakanlık.

Bana deseniz ki, "bu adamlar yolsuzluk yapmış mı" cevabım "bilmiyorum" olacak.

Bu yetkililer suçsuz mu? Bilmiyorum.

Peki suçlular mı? Yine bilmiyorum.

Bu adamları yargılayacak olanlar bizler değiliz ki. Hukukçuların bir kısmı çıkıyor, "bu yapılanlar hukuksuzdur" diyor. Diğer taraftakiler, "Bunlar suçsuz ise niye hapsediliyor ve görevden uzaklaştırılıyorlar" diyor.

Hadi hukukçuların, partililerin duygusallığını anladık ta bu hayatlarında bırakın bir iki hukuk kitabı karıştırmayı, anayasa kitapçığına dokunmamış insanlara ne oluyor ki, savcılardan hakimlerden önce karar veriyor, hatta onlara akıl vermeye çalışıyorlar.

Bu notları düşmüşken Sayın Tutdere’nin sağduyu ve vakarını da tebrik ediyorum. Salıverildiğinin ilk anında "Mahkemenin kararı uygulanacak" diyerek hukuka olan güvenini yansıttı.

Gözaltı, ev hapsi, görevden alınma süreci tamamlanır tamamlanmaz bizim akıllıların eğlencesi bitti sanmayın. Bu seferde akıllarınca CHP ve Belediye Başkan vekilliğine ayar vermeye başladılar.

Net isim ortaya koyanlar var. Emanetçi başkan vekili önerenler var. Bunu fırsat bilerek belediyeyi CHP’den alma planları var. Bazı isimleri bu süreçte yıpratmak isteyenler var. Bu karmaşa içerisinde milletvekilliği için kimin önünün açıldığı görüşleri var. Bunların çoğunu solcular gizli, sağcılar aşikâr yapıyor. Ama herkesin üstüne vazife, herkesin çok değerli bir görüşü var.

Yahu bırakın, parti örgütü kendi içinde bir karar versin. Bırakın Belediye Meclisi toplanıp bir kararını versin. Bırakın Bütün bunların merkezindeki Sayın Tutdere, düşünsün taşınsın ve kendine bir yol haritası çizsin.

Allah, akıllılarımıza akıl fikir versin ne diyeyim.

Fahrettin Çelik – 11.07.2025