Sandıktan çıkan millet iradesini hazmedemeyenler yine devreye girdi!

Hakkında ev hapsi kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanımız Av.Abdurrahman Tutdere, görevden uzaklaştırıldı. Suçu ne? Adıyaman Belediyesi’ni kazanmak.

Depremde yalnız bıraktığınız, çaresizliğe terk ettiğiniz, Seçildiği günden itibaren tek gündemi deprem mağdurları ve yıkım olan Adıyaman’ın belediye başkanı Abdurrahman Tutdere’dir.

Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman Tutdere'nin görevden uzaklaştırılması, artık rutin hâline gelen bir demokrasi ihlalidir.

Sandığın sonucu beğenmeyen iktidar, iradeyi görevden alıyor. Mahkeme kararı yok, delil yok, savunma yok… Sadece talimat var. Bu ülkenin yargısı, milletin değil, sarayın nöbetçisi hâline getirildi. Bu hukuksuz düzen er ya da geç bitecek!

Tarih şunu hep yazar: Zulüm bir gün biter. Ama halkın iradesini gasbedenler, o utancı ömür boyu taşır.

Bugün hukuk günü de