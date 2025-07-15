Demokrasi; yalnızca seçimle gelenlerin değil, adaletin, hukukun ve özgürlüklerin yaşadığı bir rejimdir.

Biz, halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayan bir anlayışın temsilcileriyiz.

Bu ülke, geçmişte tank paletlerinin gölgesinde kalan özgürlüklerin acısını yaşadı.

İnsanlar susturuldu, haklar askıya alındı, gelecekleri karartıldı.

Ve bugün aynı baskıyı sivil yöntemlerle, hukuku eğip bükerek yeniden yaşatmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskılar, gözaltılar, görevden uzaklaştırmalar; yalnızca şahıslara değil, doğrudan millete yapılmış bir müdahaledir.

Adı ister darbe olsun, ister “yargı kararı” kisvesiyle gizlenmiş bir talimat — fark etmez.

Biz her tür antidemokratik uygulamanın, her tür darbenin karşısındayız!

Demokrasi, sadece oy atmakla bitmez; oyuna sahip çıkmakla başlar.

Halkın iradesini gasp eden, hukuku araçsallaştıran hiçbir girişim meşru değildir.

Geçmişten ders almayanlar, geleceğe yön veremez.

Ama biz biliyoruz: Bu halk iradesine sahip çıkar, adalet de demokrasi de hepimiz içindir.

#NeAskeriNeSivilDarbe

#Halkınİradesi

#AdaletOlmadanDemokrasiOlmaz