Adıyamanlılar siyasilerden, atanmışlardan, yetkililerden ne istiyor acaba?

Depremde hak sahibi olamamış, evsiz vatandaşlar sosyal konutlar istemiyor. Okula giden çocuklarına okullarda bir öğün yemek desteği istemiyor. Üniversiteye giden öğrencilerine burs istemiyor.

Engelli yaşam merkezleri, sosyal marketler, halk ekmek, parklar ve sosyal tesisler, emeklilere aşevi, ısınma desteği, Karadağ’dan şehir merkezine teleferik, şehir içi raylı sistem, sabit, kapalı semt pazarları, küçük sanayi sitesi ve orta ölçekli sanayi sitesi, kütüphane, etüt merkezleri ve kültür merkezi, çevre yolları, alt-üst geçitler, battı çıktılar, akıllı kavşaklar, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, kreşler, sığınma evleri istemiyor.

Yeni organize sanayi, istihdamı arttıracak projeler, turizmi geliştirecek çalışmalar, tarımsal sulama kanalları, şehir hastanesi, duble yollar, demir yolu, hızlı tren, yeni fakülteler, yurtlar, müze, atölyeler, fabrikalar istemiyor.

Adıyaman Sporun bırakın süper lige çıkarılması, 3. Lige çıkarılmasını da istemiyor. Stadyumun olmaması da kabul edilebilir.

Peki, ne istiyor Adıyamanlı vatandaş?

Sadece yaşamak için musluklarında akan temiz su ve nefes alabilmek için tozsuz topraksız temiz hava. Vatandaş sadece yaşamak istiyor. Yolların çukur olmasını bile çok takmıyoruz. Yapılan deprem konutları, işyerlerinin dağıtılmaması aklımızın ucundan geçmiyor. Önemli değil bir gün dağıtırlar.

Bizim öyle çevre illerle yarışmak, onlarda yapılanlardan istemek gibi bir halimiz, takatimiz, lüksümüz yok.

Şu an Nemrut’u başkaları almış, barajlarımızdaki suları başka yerlere taşımak için kilometrelerce kanalların yapılması umurumuzda değil.

Özetle seçilmişlerden, atanmışlardan istediğimiz iki şey var gerisini isteyene verin; temiz su ve temiz hava…

Sağlıkla kalın…