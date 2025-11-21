Artık hiçbir şey eskisi gibi değil…

İçtiğimiz su saf değil,

Soluduğumuz hava temiz değil,

Tükettiğimiz gıdalar doğal değil.

Her geçen gün soframıza koyduğumuz sebze ve meyvelerin tadı da, güvenilirliği de kayboluyor.

Pazardan aldığımız bir domatesin içi geçmiş, kokusu yok.

Çilek kışın yetişiyor ama tadı saman gibi.

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Elbette GDO’lu tohumlarla, hormonlarla, tarım ilacıyla…

Yurt dışından gelen ama "çok ilaçlı" diye tekrar ülkemize geri gönderilen sebzeler ve meyveler gerçekten imha mı ediliyor?

Yoksa başka ambalajlarla iç piyasaya mı sürülüyor?

Kim denetliyor, kim şeffaf bilgi veriyor?

Zehirlenme vakaları neden bu kadar arttı?

Neden her evde bir kanser hastası var?

Neden çocuklarda obezite, alerji ve sindirim problemleri bu kadar çoğaldı?..

Çünkü yediğimiz her şeyin doğallığı bozuldu.

Anne sütünden çocuk mamalarına, meyve sularından ekmeğe kadar…

Her şeyin genetiğiyle oynandı.

En masum gıda dediğimiz süt bile GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlardan geliyor.

Bizler anneannelerimizin samanlıkta sakladığı domateslerin kokusunu,

üzüm pekmezinden yapılan şerbetin şifasını,

dalından koparıp yediğimiz elmanın tadını özlüyoruz.

Oysa şimdi mevsiminde bile meyve yiyemeyen milyonlarca çocuk var.

Çünkü fiyatlar yüksek, gelir adaletsiz, denetim zayıf.

Sağlığımızı nasıl koruyacağız?

Sağlıklı beslenmek artık lüks mü olacak?

Tarım politikalarının kökten değişmesi gerekiyor.

İthal ürünlere bağımlı değil, kendi çiftçisine destek veren bir anlayış lazım.

Doğayı, toprağı, tohumu korumadan sağlıklı bir toplum mümkün değil.

Bugün sustuklarımız, yarın hepimizi hasta edecek.

Gıda güvenliği, halk sağlığının ta kendisidir.

Ve bu artık bireysel değil, toplumsal bir mücadeledir. GDO yasası meclisten geçerken çok mücadele etmiş, ilerde sağlımızı bozacak tehlikelere dikkat çekmiştim ama nilafile!...

Bugün geldiğimiz noktada, haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. O gün söylediklerimize kulak verilseydi, belki bugün çocuklarımız daha sağlıklı, sofralarımız daha güvenli olurdu.”

#DoğalGıdaHaktır

#GDOyaHayır

#SağlıklıBeslenmeTemelHaktır

#YerelTohumYaşatır