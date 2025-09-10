“Yerinde dönüşümde 40 günlük bekleme süresi mağduriyet yaratıyor”



Alsan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da yoğun inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, “Yerinde dönüşüm çalışmalarının başlamasının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Bugüne kadar vatandaşımızın da müteahhitlerimizin de önemli bir sıkıntısı olmamıştı. Ancak geldiğimiz noktada hakediş başvurularından sonra 40 günlük bir bekleme süresi uygulanıyor. Bu süre hem müteahhitlerimizi hem onların yanında çalışan yerel taşeronları hem de vatandaşlarımızı mağdur ediyor” dedi.



“Vatandaş evine kavuşmayı bekliyor”



Alsan, Adıyamanlıların evlerine yerleşmek için yerinde dönüşüm projelerinin hızla tamamlanmasını beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Vatandaşımız bir an önce evine kavuşmak istiyor. Müteahhitlerimiz bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlendi, elini taşın altına koydu. Ancak hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle taşeronlara ödeme yapmakta, işçilere maaş vermekte zorlanıyorlar. Bu durum doğal olarak süreci yavaşlatıyor.”



“Eğitim dönemi, ekonomik zorlukları artırdı”



Hakediş ödemelerindeki gecikmenin aile bütçelerine de yansıdığını vurgulayan Alsan, “Malumunuz eğitim-öğretim sezonu açıldı. Çalışan vatandaşlarımız çocuklarının okul ve kırtasiye masraflarını karşılamak zorunda. Müteahhitlerin ve taşeronların alacaklarını zamanında tahsil edememesi ailelerin geçimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ödemelerin hızla yapılması büyük önem taşıyor” dedi.



“Söz verilen ödemeler zamanında yapılsın”



Alsan, Bakan Murat Kurum’un daha önce verdiği sözü hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

“Biz Anahtar Parti olarak vatandaşımızın yanındayız. Hem müteahhitlerimizin hem taşeronlarımızın hem de işçilerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi için ödemelerin söz verildiği şekilde zamanında ve eksiksiz yapılmasını talep ediyoruz. Adıyamanlı müteahhitin, inşaat işçisinin ve vatandaşın yanında durulmasını istiyoruz.”

