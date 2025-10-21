Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, bir ikamette ve bir şahsın üzerinde yapılan aramada 22 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE