'Adıyaman halkı bu tabloyu hak etmiyor'

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, iddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı değerlendirmede, yaşananların kentte derin bir üzüntü yarattığını söyledi. Altunbaş,

'Depremin ardından büyük bir mücadele yürüten Adıyaman halkı, bir kez daha yıpratıcı bir süreçle karşı karşıya kalmıştır. Seçilmiş belediye başkanına yöneltilen suçlamaları üzülerek takip ediyoruz. Adıyaman bu tabloyu hak etmiyor' ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi açıklamasında, Tutdere'nin daha önce gözaltı ve ev hapsi süreci yaşamasına rağmen görevine ara vermeden devam ettiğine dikkat çekilerek, 'Kentin geleceğine odaklanan bir yerel yöneticiye yönelik bu süreç, halkta derin bir kırılma yaratmaktadır' denildi.

Tutdere'den ilk açıklama: 'Alnımız açık, yüzümüz ak'

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunduğu sırada iddianamenin tamamlandığını öğrendi. Tutdere, kısa değerlendirmesinde,

'Ben de şimdi öğrendim, iddianameyi inceliyorum. Yeni bir gelişme yok. Alnımız açık, yüzümüz ak. Kentimize hizmet etmeye devam ediyoruz' dedi.

İddianamede 7 belediye başkanı yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında farklı suçlamalarla hapis cezaları talep edildi.

Tutdere, Karalar, Aydar ve Tekin için 'rüşvet alma' suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenirken, Rıza Akpolat için 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosyada 40'ı tutuklu olmak üzere 200 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Kentte geniş yankı

Kent Konseyi'nin açıklaması, Adıyaman kamuoyunda dikkat çekti. Açıklamada, 'Adaletin tecelli edeceğine, halkın iradesinin gölgelenmeyeceğine inanıyoruz' mesajı verildi.

Kaynak : PERRE