200 şüpheli hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 40'ı tutuklu olmak üzere 200 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede 19 kişi mağdur olarak gösterildi.

Soruşturma, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'resmî belgede sahtecilik', 'rüşvet alma-verme' ve 'malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlamaları kapsıyor.

7 belediye başkanı için hapis cezası talebi

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Savcılık, Rıza Akpolat hakkında 159 yıldan 415 yıla kadar, Utku Caner Çaykara hakkında 6 yıldan 18 yıla kadar, Ahmet Özer hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin ve Abdurrahman Tutdere hakkında ise 'rüşvet alma' suçlaması kapsamında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Aktaş için 704 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş hakkında, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmî ve özel belgede sahtecilik, rüşvet verme, dolandırıcılık, malvarlığı aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Aktaş'ın suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulması istendi.

Milletvekillerine fezleke

İddianamede CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İmamoğlu'nun adı iddianamede geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin de iddianamede birçok kez geçtiği, 'Ekrem İmamoğlu suç örgütü' ve 'suç örgütü lideri' ifadelerine yer verildiği öğrenildi.

Süreç ağır cezada sürecek

İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından davada yargılama süreci başlayacak.

Soruşturma kapsamında 31 Mayıs'tan bu yana tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası ise ana iddianameden ayrılarak ayrı bir soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Kaynak : PERRE