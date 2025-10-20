Adıyaman'da, sanat ve kültürü destekleyecek yeni bir mekan hizmete girdi. Eğitimci, Tiyatro Sanatçısı ve Gölge Sanat Tiyatrosu kurucusu Mehmet Atcı'nın girişimiyle açılan Gölge Sanat Akademisi Kafesi, kentte sanatı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Açılışa, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet ve belediye yetkilileri de katıldı.

Akademinin açılış kurdelesini kesen Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, sanatın önemine vurgu yaparak, her zaman sanata ve sanatçıya katkı sağlayacaklarını açıkladı. Binzet, 'Bu tür işletmelerin devamını diliyoruz. Kendilerine Belediye Başkan Yardımcısı olarak belediyenin bütün imkanlarını sunmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

Akademiyle ilgili açıklamalarda bulunan Atcı, 'Gölge Sanat Tiyatrosu, yaklaşık 10 yıldır Adıyaman gibi birçok alanda geri kalmış bir şehirde, sanatı ayağa kaldırmaya çalışan gençlerin, ev kadınlarının ve farklı meslek gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu bir sanat algısıdır. Bünyemizde, doktora öğrencisinden çöpçüsüne kadar farklı sosyal yapılardan insanlar yer alıyor' dedi.

Akademiyle ilgili açıklamalarda bulunan Atcı, Adıyaman'ın kültürel eksikliklerine dikkat çekerek, 'Şehrimizi her anlamda öksüz bir şehir olarak adlandırabiliriz. Birçok alanda geri kalan şehrimiz, sanat gibi güçlü bir dalda da eksik kalmıştır. Şehrimizde, tiyatro oyunları oynanmıyor veya gelen oyunlar sahne bulmakta zorlanıyor. Kültür merkezlerinin yetersizliği şehrimizde ciddi bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. İnsanı insan yapan değerler yalnızca çalışma, para kazanma veya yeme-içme gibi ihtiyaçlardan oluşmuyor. Sanat, insan olma yolunda atılabilecek en büyük adımlardan biridir. Bu nedenle, sanatın eksik olduğu toplumlar veya bireyler kendini gerçekleştirmekte güçlük çeker' ifadelerini kullandı.

10 yılı aşkın süredir tiyatro alanında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Atcı, repertuvarları hakkında şunları söyledi:

'Çocuk oyunlarından hayatı sorgulayan oyunlara, gençlik oyunlarından dünya ve Türk klasiklerine kadar geniş bir repertuvarla sanatçılarımız seyircilerimizle buluştu. Yeni sezonda ise çalışma alanımızı genişleterek dans kurslarından erbane kursuna, piyanodan kemana, çeşitli enstrüman kurslarına kadar birçok alanda eğitim sunmayı planlıyoruz. Böylece sanatı çok boyutlu hale getirip Adıyaman'da sanatı kurumsallaştırmayı amaçlıyoruz.

Tiyatro yapmak isteyen yetişkinler, drama sahnelerine katılmak isteyen çocuklar, erbane, gitar, piyano, çello, bağlama gibi birçok enstrüman kullanmak isteyen kişiler veya sessiz ve sanatsal bir ortamda çay, kahve veya değişik içecekler tüketmek isteyen bütün hemşehrilerimizi Gölge Sanat Akademisi Kafesi'ne bekliyoruz.'

Açılış boyunca, keman ve bağlama gibi birbirinden farklı enstrümanlarla müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak : PERRE