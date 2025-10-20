ADIGER-FED Futbol Turnuvası, toplumsal birlik ve gençlerin sporla buluştuğu organizasyon olarak başladı. Turnuvanın açılış günü, 24 takımın katılımıyla adeta bir şölen havasında geçti. Açılış törenine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaç, Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Doğan, Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Yıldırım, ADIGER-FED Genel Başkan Vekili İsmail Akkaya, Kahta Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Karakuş ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtar, iş insanı ve davetli katıldı. Törende, katılımcılar arasındaki güçlü bağlar ve birlik mesajları ön plana çıktı.

Gençler ve Spor: Dayanışmanın Adresi

ADIGER-FED Genel Başkanı Av. Ali Acar, turnuvanın toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkat çekerek, 'Bu turnuva sadece futbol değil, aynı zamanda kardeşlik, dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Amacımız hemşehrilerimiz arasındaki bağı güçlendirmek, gençlerimize birlik ruhunu aşılamak ve dostluk köprülerini sağlamlaştırmaktır' dedi.

Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Doğan, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek tüm takımlara başarılar diledi. Kahta Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Karakuş ise gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

ADIGER-FED Genel Başkan Vekili İsmail Akkaya, turnuvanın gençlerin kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaç da sporun centilmenlik ve kardeşlik açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Dostluk ve Birlik Ön Planda

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Yıldırım, tüm takımlara başarılar dileyerek, 'Bugün burada sadece sporun değil, kardeşliğin, dayanışmanın ve dostluğun da kazanacağı bir turnuvanın başlangıcındayız' ifadelerini kullandı. Turnuvanın ilk gününde başlayan müsabakalar, tribünleri dolduran seyirciler eşliğinde heyecan dolu anlara sahne oldu. Sporun, dostluğun ve centilmenliğin ön planda olduğu organizasyon boyunca izleyicilere çeşitli ikramlar sunuldu, müzik ve gösterilerle program renklendirildi.

Birlik, Dayanışma ve Sporun Gücü

ADIGER-FED'in her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planladığı futbol turnuvası, hem hemşehriler arasındaki dayanışmayı pekiştiriyor hem de gençlerin spora ilgisini artırmayı hedefliyor. Görkemli açılışla başlayan turnuva, önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Organizasyonun sonunda kazanan sadece kupa değil, dostluk, kardeşlik ve birlik ruhu olacak.

Kaynak : PERRE