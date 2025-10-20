AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, tütün teslimat süreçlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Tütün Adıyaman'ın hem geçim kaynağı hem kültürel değeri'

Alkayış, tütünün Adıyaman ekonomisi ve sosyal yaşamındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Adıyaman'da üreticilerimizin alın teriyle ekmiş oldukları tütünlerin alıcı firmalarla teslim alma süreçlerinde çeşitli aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Bu kapsamda Tütün ve Alkol Dairesi Başkanımız Sn. Uğur Yalçın ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tütün üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır.'

Milletvekili Alkayış, teslimat ve alım süreçlerinde yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini vurgulayarak, üreticilerin içinin rahat olmasını istedi.

'Hiçbir üreticimiz mağdur edilmeyecek'

Alkayış, tütünün sadece bir tarım ürünü değil, Adıyaman'ın ekonomik kimliğinin bir parçası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

'Tütün, Adıyaman'ımızın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Üreticilerimizin büyük emeklerle hasat ettiği bu değerli ürün, şehrimizin kültürel ve ekonomik dokusunun da bir parçasıdır. Teslimat süreçlerinde yaşanan tüm problemler kısa sürede çözüme kavuşacak, hiçbir üreticimiz mağdur edilmeyecektir.'

'Üreticilerimiz müsterih olsun'

Ziraat odaları, üreticiler ve ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Alkayış, üreticilere güvence verdi:

'Bu süreçte ziraat odası başkanlarımız ve üreticilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Üreticilerimiz müsterih olsunlar; tütün Adıyaman için her zaman öncelikli gündem maddelerimizden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de tütün üreticilerimizin ve çiftçimizin yanındayız.'

Tütün, Adıyaman'da on binlerce ailenin geçim kaynağı konumunda bulunuyor. Ürün, özellikle deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinde bölge ekonomisinin önemli bir dayanağı olarak öne çıkıyor. Teslimat sürecindeki aksaklıkların çözümüne yönelik Ankara'daki girişimlerin önümüzdeki günlerde sonuç vermesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE