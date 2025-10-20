Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, ORC Araştırma Şirketi'nin 'En yüksek görev onayına sahip ilk 20 milletvekili' listesinde yer aldı.

Anket sonuçlarına göre CHP'den 10, AK Parti'den 6, İYİ Parti'den 2, DEM Parti'den 1 ve Gelecek Partisi'nden 1 milletvekili listeye girdi. Adıyaman'dan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, yüzde 30,2 oranla ilk 20 arasında yer aldı.

'Adıyamanlı hemşehrilerimin desteği en büyük motivasyon kaynağım'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, PERRE Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvenin büyük bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluk da getirdiğini belirtti:

'Bu listede yer almak benim için büyük bir gurur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Başta Adıyaman'daki kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından şahsıma ve partimize destek veren tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu destek, bizim daha çok çalışmamız gerektiğinin açık bir göstergesidir.'

'Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz'

Kurt, siyaseti kişisel çıkarlar için değil, halkın sesi olmak için yaptığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim siyaset anlayışımız; laf üretmek değil, iş üretmek, milletin derdine çözüm bulmaktır. Adıyaman'ın kalkınması, deprem sonrası toparlanma sürecinin hızlanması, üreticimizin, esnafımızın, çiftçimizin sorunlarının çözülmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sesi olmaya, hakikat ve adalet çizgisinde siyaset yapmaya devam edeceğiz.'

Listenin dikkat çeken isimleri

ORC araştırmasına göre, en yüksek görev onayına sahip milletvekili yüzde 46,2 ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Onu sırasıyla AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal izledi.

AK Parti'den listeye giren diğer isimler: Hüseyin Yayman (Hatay), Kürşad Zorlu (Ankara), Osman Gökçek (Ankara), Çiğdem Karaaslan (Samsun), Resul Kurt (Adıyaman) ve Mustafa Varank (Bursa).

ORC'nin araştırması, milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde nasıl bir güven tabanı oluşturduklarını ortaya koyarken, seçmenlerin beklenti ve siyasi eğilimlerine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE