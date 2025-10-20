Adıyaman Üniversitesi tarafından düzenlenen söyleşide, dijital çağda hemşirelik mesleğinin dönüşümü, sosyal medyada sağlık iletişimi ve dijital içerik üretiminin önemi ele alındı. Üniversitenin Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye ebe Suna Çalışkan, uzman hemşire Furkan Doğan ve hemşire Muhammed Emin Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide, dijital çağda hemşirelik mesleğinin dönüşümü, sosyal medyada sağlık iletişimi ve dijital içerik üretiminin hemşirelik uygulamalarına katkısı üzerine paylaşımlar yapıldı.

Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencileri katılım sağladı.

Program, konuşmaların ardından belge takdimi ile sona erdi.

