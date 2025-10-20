Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme işlemleri tamamlandı. Toplam 6 bin 600 metre uzunluğundaki Karapınar Caddesi boyunca, belediyenin çalışmalarıyla koordineli olarak Doğalgaz, Telekom ve Akedaş ekipleri de hat yenileme işlemlerini gerçekleştirdi.

Altyapı sürecinin tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları hız kazanarak asfalt serim aşamasına geçildi.

'Yatırımlarımız planlı şekilde sürüyor'

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehir genelinde hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarının planlı bir biçimde sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak için ekiplerimiz sahada aralıksız çalışıyor. Karapınar Mahallemizin Atatürk Bulvarı bağlantısında önce altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturduk. Şimdi ise Bağdere Caddesi ile Valilik Konağı arasındaki bölümde son etap asfalt çalışmalarımıza başladık. Adıyaman'ı daha modern, daha düzenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE