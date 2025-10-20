AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman Merkez Köy Muhtarları Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Milletvekili İshak Şan ve Vali Osman Varol, muhtarların günlerini kutlayarak başarılar diledi.

Daha sonra Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret eden heyet, Federasyon Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Kahta'daki Programda Birlik Mesajı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kahta ilçesinde düzenlenen yemekli programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kahta Baraj kenarındaki bir restoranda gerçekleşen programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kurum amirleri ile ilçe ve köy muhtarları katıldı.

Muhtarlık müessesesinin devlet yönetimi içindeki önemine dikkat çeken Vali Dr. Osman Varol, muhtarlara yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür ederek günlerini kutladı.

'En Büyük Destekçilerimizden Biri Muhtarlarımızdır'

Muhtarların halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, 'Muhtarlar, devletin vatandaşa uzanan en son ve sıcak elidir. Halkımız ile devletimiz arasındaki ilk kapı, hatta ilk dayanaktır. Halkımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında en büyük destekçilerimizden biri muhtarlarımızdır. Bizler de bu anlamda muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, daima diyalog ve istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum' ifadelerini kullandı.

