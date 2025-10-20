Milletvekili Resul Kurt, resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik ederek seçimlerin KKTC ve bölge barışı için hayırlı olmasını diledi. Milletvekili Kurt, 'Kıbrıs Türkü, sahip olduğu demokratik olgunluk, milli irade ve devlet geleneği ile bir kez daha örnek bir duruş sergilemiştir. Bu seçim, Kıbrıs Türk halkının istiklal ruhunu, devletine olan sadakatini ve geleceğine sahip çıkma kararlılığını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.

'Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek'

Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına vurgu yapan Resul Kurt, 'Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin egemenliği, bağımsızlığı, egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için her koşulda yanında olmaya devam edecektir' dedi.

Milletvekili Kurt, Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve adalet ilkeleri çerçevesinde Kıbrıs davasının kararlılıkla sürdürüleceğini de belirtti.

'Ersin Tatar'a teşekkür, Erhürman'a başarı dileği'

Milletvekili Kurt, görevini devreden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür ederek, 'Kıbrıs davasına vermiş olduğu değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Yeni dönemin KKTC'nin ekonomik, siyasi ve uluslararası alanda daha da güçlendiği bir süreç olmasını temenni ediyorum' dedi. Milletvekili Kurt, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a da görevinde başarılar diledi.

Kaynak : PERRE