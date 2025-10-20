19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Milletvekili, TBMM Divan Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette muhtarların çalışmalarına dikkat çeken Vali Dr. Osman Varol, muhtarlığın devletin vatandaşa uzanan en sıcak eli olduğunu belirterek, 'Muhtarlarımız, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Köy ve mahallelerimizde vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü kurarak sorunların çözümünde ve birlik ruhunun güçlendirilmesinde büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar' dedi.

Vali Osman Varol, muhtarların yerel yönetim anlayışının en güçlü yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, 'Fedakârlık ve gayretle görevlerini sürdüren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Milletvekili ve TBMM Divan Üyesi Doç. Dr. İshak Şan ise yaptığı konuşmada, muhtarların yerelde devletin en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı. Milletvekili İshak Şan, 'Muhtarlarımız, yerelde devletimizin temsilcileri olarak halkımızın güven ve desteğini kazanan, bulunduğu bölgelerin sorunlarını çözmek için büyük bir gayretle çalışan kişilerdir. Devletin eli, gözü ve kulağı olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilk elden karşılayarak hem demokrasimizin yerel dinamiklerini güçlendirmekte hem de toplumsal dayanışmayı artırmaktadır. Onların gayretleri sayesinde mahalle ve köylerimiz daha yaşanabilir hale gelmektedir' dedi.

Milletvekili Şan, konuşmasının sonunda, 'Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte, daha güçlü ve huzurlu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

