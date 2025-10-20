Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 17. Olağan Genel Kurulu, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Mustafa Alkayış, tarım ve tohumculuk sektörlerinin Türkiye'nin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, 'Yerli tohum, güçlü tarımın ve bağımsız Türkiye'nin teminatıdır. AK Parti iktidarlarımız döneminde tohumculuk alanında atılan adımlar, sadece üretim politikası değil; aynı zamanda ülkemizin tarımsal bağımsızlığını, gıda güvenliğini ve çiftçimizin alın terini koruma mücadelesidir' dedi.

Milletvekili Alkayış, AK Parti'nin yerli üretimi önceleyen politikalarının, çiftçilerin emeklerini berekete dönüştürdüğünü ifade ederek, 'Bugün Türkiye, ıslah edilen binlerce yerli tohum çeşidiyle hem kendi ihtiyacını karşılayabilen hem de dünyanın birçok ülkesine tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Bu başarı, çiftçimizin gayretiyle, devletimizin desteğiyle ve milletimizin üretim azmiyle mümkün olmuştur' diye konuştu.

Tohumun yalnızca toprağa düşen bir dane değil, bir milletin geleceğe dair umudu olduğunu vurgulayan Milletvekili Alkayış, 'Tarımda sürdürülebilirlik, ancak yerli üretim ve güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla mümkündür. AK Parti olarak, bu alandaki yatırımları artırmaya; üreticimizi desteklemeye, ülkemizi tohumda tamamen yerli ve millî bir yapıya kavuşturmaya kararlıyız' dedi.

Genel kurulların, sektörün ortak akılla şekillenmesi ve üretim gücünün artırılması açısından önemli olduğunu belirten Milletvekili Alkayış, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Bu vesileyle, Türkiye Tohumcular Birliği'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemiz tarımına, üreticilerimize ve tohumculuk sektörüne hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toprağa düşen her yerli tohum, bu milletin bereketli geleceğine atılmış bir adımdır.'

