Adıyaman'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin uyarı yapıldı. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, özellikle kırsal bölgelerde faaliyet gösteren üreticilerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Risklere Karşı Uyarı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar ve tarımsal faaliyetlerde zarar oluşabileceğine dikkat çekildi.

'Tedbirli Olun' Çağrısı

üreticilerin başta açık alanlardaki ürünler olmak üzere gerekli önlemleri alması gerektiğini vurgulayarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

