Adıyaman'ın Tut ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip dutun hasat sezonu başladı. İlçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Tut dutu, üreticilerin yoğun çalışmasıyla bahçelerde toplanmaya başlandı.

Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla Tut Kaymakamı Celal Güngör, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Ziraat Odası Başkanı eşliğinde dut bahçelerini ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen Güngör, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tut dutunun ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Güngör, üreticilerin emek ve alın teriyle yetiştirdiği ürünün bereketli bir sezon geçirmesini temenni etti.

Coğrafi işaretli ürün olma özelliği taşıyan Tut dutu, hem ekonomik katkısı hem de yöresel değerlerin tanıtımı açısından ilçenin öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Her yıl hasat döneminde üreticilere önemli gelir sağlayan Tut dutunun, bölgenin tarımsal marka değerine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

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