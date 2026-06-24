Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen toplantıda, deprem sonrası yürütülen yerinde dönüşüm projelerinde görev alan müteahhitlerin yaşadığı hak ediş ve ödeme sorunları gündeme geldi. Sektör temsilcileri, ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle finansal sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek çözüm çağrısında bulundu.

ATSO binasında gerçekleştirilen toplantıya ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ile çok sayıda müteahhit katıldı. Toplantıda, yerinde dönüşüm projelerinde görev alan sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar detaylı şekilde değerlendirildi.

Müteahhitler, hak ediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle alt yüklenicilere, çalışanlara ve malzeme tedarikçilerine ödeme yapmakta zorlandıklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca inşaat sektörünün karşılaştığı finansal ve bürokratik sorunların projelerin ilerleyişini olumsuz etkilediği dile getirildi.

Hazırlanan çözüm önerilerinin kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması kararlaştırılırken, yerinde dönüşüm çalışmalarının kesintisiz sürmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi. Yerinde dönüşüm projesinin deprem bölgesindeki ticari hayat açısından önemli bir model olduğunu belirten Torunoğlu, yaşanan ödeme sorunlarının hem sektör temsilcilerini hem de depremzedeleri etkilediğini ifade etti.

Torunoğlu, hak ediş ödemelerinin gecikmesinin şantiyelerde çalışmaların yavaşlamasına neden olduğunu belirterek ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Müteahhit, mühendis ve mimarların hak ettiği ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Torunoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Toplantıda ayrıca, Hazine tarafından satın alınan konutların ödeme bedellerinin güncel maliyetler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki talepler de gündeme getirildi.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'ın ekonomik, ticari ve sosyal yaşamını ilgilendiren gelişmeleri takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.