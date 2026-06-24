Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin garajına giren yılan, mahalle sakinlerinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı güvenli şekilde yakalayarak yerleşim alanından uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Olay, Besni ilçesine bağlı Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin garaj bölümünde yılanı fark eden ev sakinleri durumu Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra yılanın bulunduğu alanda çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden yerleşim alanı dışında uygun bir noktada doğaya salındı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin çalışması mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

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