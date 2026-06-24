Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, belediye ekipleri tarafından bölgede çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçe merkezindeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan ağaç devrilerek çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırarak yolu güvenli hale getirdi.

Olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede ulaşım kısa süreli olarak kontrollü sağlandı.

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