Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çukurtaş Köyü'nde çıkan yangın, buğday ekili tarım arazisinde zarara yol açtı. İddiaya göre bir elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede büyüyerek buğday tarlasına yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesine bağlı Çukurtaş Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik direğinde oluşan kıvılcımlar çevrede bulunan buğday tarlasına sıçradı.

Kısa sürede yayılan alevler geniş bir alana etkilerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlasında zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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