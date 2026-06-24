Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk Korosu, yıl sonu konserinde ilk kez sahne alarak izleyicilerle buluştu. Bir yıl boyunca müzik eğitimi alan öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle salondan büyük alkış alırken, programa katılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de çocuklara yönelik yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere döneminde kurulan Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen yıl sonu konserinde sahne aldı. Şef Erkan Serttaş yönetimindeki 9-13 yaş grubundan 20 öğrenci, hazırladıkları repertuvarı başarıyla seslendirdi.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkan yardımcıları, öğrenci aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser boyunca öğrencilerin performansları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda konuşan Başkan Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde çocuklara yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana mevcut parkları yenilediklerini ve 24 yeni parkı hizmete açtıklarını ifade eden Tutdere, yapımı devam eden 6 büyük parkın da kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Mimar Sinan Parkı'nda yürütülen yenileme çalışmalarına da değinen Tutdere, çocuklar ve gençler için yeni sosyal yaşam alanları oluşturduklarını kaydetti. Yaz döneminde yüzme havuzu, spor tesisleri, oyun alanları ve kurslarla çocukların çeşitli etkinliklerden faydalanabileceğini belirtti.

Tutdere ayrıca, Adıyaman'ın doğu bölgesinde Merinos ve Erdemoğlu ailesinin destekleriyle olimpik yüzme havuzu yapımına başlandığını açıklayarak, yeni spor yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, öğrencilerin sahne performanslarının ardından sona erdi. Etkinlik sonunda Başkan Abdurrahman Tutdere tarafından çocuk korosunda yer alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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