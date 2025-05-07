Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında etkinliklerle ilgili hazırlık ve istişare toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada ve ülkemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Adıyaman’da da düzenlenecek etkinliklerle ilgili hazırlık ve istişare toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili planlamalar yapılırken Adıyaman’ın mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerinin en güzel şekilde tanıtılması ile ilgili hususlar istişare edildi.

Kaynak : PHA