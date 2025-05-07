TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni, “ihtiyacın çok üzerinde bardak ve çeşitli malzeme alımı” yapmakla eleştiren Osman Gökçek’e yanıt, belediyeden gecikmeden geldi.

Gökçek’in, 159 milyon liralık bir ihaleyle alınan 45 milyon adet karton bardağın nerede depolandığını sorması ve ihaleyi alan firmanın geçmişi hakkında ortaya attığı iddialar, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

“İftira siyasetine sarılıyorlar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gökçek’in ifadeleri “yüzsüzlük” ve “iftira siyaseti” olarak tanımlanarak şöyle denildi:

“Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara’nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor. Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde suç işleyen cezasız kalmaz.”

“Adresi bellidir: Cumhuriyet Başsavcılığı”

Açıklamada, Gökçek’e açık çağrı yapılarak elinde somut bir bilgi veya belge bulunanların yargı makamlarına başvurması gerektiği hatırlatıldı:

“Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Hukukun üstünlüğüne inanan herkes gibi biz de bu konuda yargı yolunun açık olduğunu vurguluyoruz.”

“Unutulursa, kendini erdem abidesi sanır”

ABB açıklamasının son bölümünde ise şu dikkat çekici ifadelere yer verildi:

“Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmakta fayda var: Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır.”

ABB’nin bu sert açıklamasıyla birlikte, karton bardak alımı üzerinden başlayan siyasi tartışmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA