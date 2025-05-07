TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ve toplam 159 milyon lira bedelli olduğu belirtilen ihaleyi gündeme taşıdı. Gökçek, ihalenin dikkat çeken kalemlerinden birinin 45 milyon adet karton bardak alımı olduğunu belirtti.

Gökçek, açıklamasında, “Bu bardaklar 45 gün içinde ABB’ye teslim edilmiş görünüyor. Peki bu 25 tır dolusu malzeme şu an nerede depolanıyor? Hangi depolarda tutuluyor?” diye sordu.

“45 milyon bardak 41 yıl yetecek kadar”

İhalede alınan bardak miktarının ihtiyacın çok üzerinde olduğunu öne süren Gökçek, “Farz edelim ki Ankara’daki cenaze törenlerine her gün 5 bin kişi katılıyor ve bunların 3 bini çay içiyor. Bu durumda alınan bardak miktarı 41 yıl boyunca cenazelerde kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek, bardakların fiziksel boyutlarına dikkat çekerek, “8,6 santim uzunluğunda olan bu bardaklardan 45 milyon tanesi yan yana dizilirse Ankara’dan Londra’ya kadar ulaşan bir mesafeyi kaplar, hatta fazlası bile olur” dedi.

“Firma, tek ihaleyle kurulup devredildi” iddiası

İhaleyi alan firmanın geçmişi hakkında da bilgi veren Gökçek, Beta Global adlı şirketin madencilik ve inşaat alanında faaliyet gösterdiğini, ihaleden yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu ve devletten başka hiçbir iş almadığını söyledi. Şirketin, ihaleden iki ay sonra el değiştirdiğini belirten Gökçek, “Firma 21 Aralık 2022’de kurulmuş. Otomotivden kırtasiyeye, temizlikten teknolojiye kadar her alanda ürün sunmuş ama bugüne kadar tek bir kamu ihalesi almış” diye konuştu.

“Melih Gökçek döneminde bu şirket yoktu”

Osman Gökçek, şirketin geçmişte de ABB ile çalıştığı iddialarına ilişkin olarak, “Şirket 2022 yılında kurulmuş. Dolayısıyla babam Melih Gökçek’in başkanlık yaptığı dönemde bu şirket yoktu. Bu iddialar gerçekle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’a mankenli protesto

Basın toplantısında dikkat çeken bir görsel unsur da yer aldı. Gökçek, Mansur Yavaş’ı temsilen bir mankeni salona getirerek üzerine bardaklar yerleştirdi ve “45 milyon bardak nerede?” yazılı pankart açtı. Bu görsel protestonun, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Gökçek’in açıklamaları, sosyal medya ve siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.

Kaynak : PHA