Kırmızı bültenle aranan M.S. ve H.A., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Bu kabine döneminde toplam 333 suçlunun iadesi sağlandı. İçişleri Bakanlığı, “Türk Polisi’nden kaçamayacaklar” dedi.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kırmızı bültenle aranan iki suçlu Gürcistan’da yakalandı. “Silahla yağma” suçundan aranan M.S. ve “uyuşturucu ticareti” suçundan aranan H.A., Türkiye’ye iade edildi.

333 SUÇLU İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 333 suçlunun yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1920342244990517547

İadeler arasında 16’sı terör, 80’i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti ve 169’u çeşitli suçlardan aranan şahıslar yer alıyor.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize getireceğiz. Türk Polisi’nden kaçamayacaklar” mesajını yineledi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve polis ekipleri tebrik etti.