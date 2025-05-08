6 Şubat depreminin ardından yeniden ayağa kalkma sürecinde olan Adıyaman’da, ticari hayatın canlandırılması ve bölgenin kalkınmasına yönelik öneriler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen toplantıda ele alındı. Adıyaman Platformu heyeti, TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda AK Parti Adıyaman milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmeye Dört Milletvekili Katıldı

Toplantıya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlık ederken, milletvekilleri İshak Şan, Resul Kurt ve Hüseyin Özhan da toplantıya katılarak Platformun hazırladığı “Yatırımlar ve Ekonomik Teşvik” başlıklı üç sayfalık rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alkayış: “Adiyaman Bizim Sevdamızdır”

Toplantının açılışında konuşan Mustafa Alkayış, Adıyaman Platformu heyetini TBMM’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Alkayış, “Adıyaman bizim memleketimiz, bizim sevdamız. Siyasiler, bürokratlar, basın ve sivil toplum örgütleri olarak ortak paydamız Adıyaman’dır” dedi. Platformun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Alkayış, yürütülen gayretlerin yeniden inşa sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Şan: “Sorunları Takip Ediyoruz, Rapor Yön Gösterecek”

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan da Platformun sahadaki etkili çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek, “Bizler de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte benzer konular üzerinde çalışıyoruz. Hazırladığınız rapor bizlere yön gösterici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurt: “Yıl Sonu İtibariyle Konutlar Teslim Edilecek”

Toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, deprem sonrası yapılan yatırımlara değinerek, “Yıl sonu itibariyle kalıcı konutlar ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edilecek” dedi. Kurt, Platformun hazırladığı rapordaki maddelerin büyük bölümünde zaten çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Sizlerin önerileri çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la sabah yapılan toplantıda bölgeye dair birçok konuyu ilettik” şeklinde konuştu.

Özhan: “Stk’ların Görüşlerine Önem Veriyoruz”

Milletvekili Hüseyin Özhan ise STK’ların ortaya koyduğu görüş ve önerilerin Meclis çalışmaları için değerli olduğuna dikkat çekerek, “Platformun çabası takdire şayandır. Hazırladığınız raporu inceledim. Bizlerin gözünden kaçan hususları sizler ortaya koyuyorsunuz. Adıyaman yararına olan her adımda birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

Kıymaz: “Devlet-Millet Dayanışmasıyla Yara Sarılır”

Adıyaman Platformu Sözcüsü, Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın bütün renklerini barındıran platform olarak, deprem felaketinin yaralarını sarmak için elimizi taşın altına koyduk. Bugün TBMM’de bir araya geldiğimiz milletvekillerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kıymaz ayrıca sunulan raporda yer alan başlıca taleplerin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

Platform Raporundan Öne Çıkan Başlıklar

1. Sigorta Prim Teşvikleri:

6 puanlık SGK prim indiriminin tekrar uygulanması talep edildi.

Küçük esnafın primlerinin teşvik kapsamına alınması istendi.

SGK prim borçlarının faizsiz ve en az 2 yıl ertelenmesi önerildi.

2. Yerinde Dönüşüm Başvuru Süresi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başvuru süresi 30 Haziran 2025’te sona erecek olan yerinde dönüşüm ruhsat başvurularının, yıkım ve davalar devam ettiği için mutlaka uzatılması gerektiği vurgulandı.

Bu sürecin istihdam ve esnaf hareketliliği açısından kritik olduğu belirtildi.

3. Bölgesel Ekonomik Canlanma:

Adıyaman’ın yatırım açısından cazip hale getirilmesi,

Küçük esnafın desteklenmesi,

Ticari hayatın yeniden yapılandırılması amacıyla kapsamlı destek paketlerinin sunulması gerektiği belirtildi.

Platform Heyetindeki İsimler

Adıyaman Platformu adına TBMM’de gerçekleştirilen toplantıya şu isimler katıldı:

Zeynel Abidin Kıymaz

Kemal Aslan

Murat Çeliker

Canan Ceylan

Müslüm Aslanoğlu

Av. Betül Güler

Ortak Mesaj: “Tek Derdimiz Adıyaman”

Toplantı sonunda hem milletvekilleri hem de Platform üyeleri tarafından verilen ortak mesaj, “Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde oldu. Görüşmede, devlet-millet iş birliğiyle sürdürülen çalışmaların bölgeye umut verdiği ve toplumsal dayanışmanın güçlü tutulmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak : PHA