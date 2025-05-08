Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırmalarda siyasi aktörlerin halk nezdindeki etkisi, güven düzeyi, sevilme oranı ve genel beğenilirliği ölçülürken, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt dört ayrı başlıkta üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Hem Adıyaman’ı temsiliyle hem de Meclis’teki aktif performansıyla ön plana çıkan Kurt’un, ulusal düzeyde kamuoyunun güvenini kazandığı gözlemlendi.

ORC Araştırma: “Son İki Yılın En Etkili Siyasetçileri” Araştırması

2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında 41 ilde 5 bin 920 kişiyle yapılan “Son İki Yılın En Etkili Siyasetçileri” araştırmasında seçmenlere, “Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nden bugüne size göre son iki yıla damga vurmuş en etkili siyasetçiler kimlerdir?” sorusu yöneltildi.

Araştırma sonucuna göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye genelinde en etkili 10 iktidar milletvekili arasında yer aldı. Listenin diğer isimleri arasında Ömer Çelik, Hüseyin Yayman, Kürşad Zorlu, Osman Gökçek, Mustafa Varank, Özlem Zengin, Çiğdem Karaaslan, Saadettin Hülagü ve Ceyda Çankırı gibi önemli siyasetçiler de bulunuyor.

Doç. Dr. Resul Kurt, yüzde 6,5 oranla “etkisi en çok hissedilen” vekiller arasında sıralandı.

En Güvenilen Milletvekilleri Listesinde 10. Sırada Yer Aldı

05-11 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Vatandaşların En Güvendiği Milletvekilleri” araştırmasında da Resul Kurt dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Katılımcılara, oy verdikleri siyasi partide en çok güvendikleri milletvekilleri soruldu. Türkiye genelinde 9 bin 840 kişinin katıldığı bu çalışmada Resul Kurt, ilk 10 içerisinde kendisine yer buldu.

Listede CHP’den Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Deniz Yavuzyılmaz; AK Parti’den Hüseyin Yayman, Osman Gökçek; İYİ Parti’den Turhan Çömez; DEM Parti’den Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimler yer aldı. Resul Kurt’un 10. sıradaki yeri, hem partisinin seçmeni hem de genel kamuoyu nezdindeki güven düzeyini gösteren somut bir veri olarak dikkat çekti.

Ak Parti’nin En Sevilen Milletvekilleri Arasında

ORC Araştırma’nın 23-26 Eylül 2024 tarihlerinde, 9 bin 280 katılımcı ile gerçekleştirdiği “AK Parti’nin En Sevilen Milletvekilleri” araştırmasında, Resul Kurt bir kez daha öne çıkan isimler arasında yer aldı. Araştırmada %30’un üzerinde sevgi oranına sahip milletvekilleri sıralandı.

Listenin zirvesinde Hüseyin Yayman (%40,6), Erkan Kandemir (%37,4), Mustafa Şen (%35,7), Mustafa Varank (%35,1), Osman Gökçek (%33,8) gibi isimler yer alırken, Resul Kurt da %30,7’lik oranla listeye girdi. Bu sonuç, Kurt’un sadece etkili ve güvenilir değil; aynı zamanda AK Parti seçmeni tarafından sevilen bir isim olduğunu da ortaya koydu.

En Beğenilen Ak Parti Milletvekilleri Arasında da Gösterildi

Mart 2025’te yayımlanan “Siyaset Enleri Raporu” kapsamında, ORC tarafından 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan “En Beğenilen Milletvekilleri” anketinde de Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti milletvekilleri arasında en beğenilen ilk 10 isim arasında yer aldı.

Bu kategoride Hüseyin Yayman, Osman Gökçek, Efkan Ala, Ömer Çelik, Mustafa Şen, Şebnem Bursalı gibi isimlerle birlikte sıralanan Resul Kurt, Adıyaman’dan listeye giren tek isim olma başarısını gösterdi.

Güven, Sevgi, Etki Ve Beğeni Üzerinden Dört Farklı Tescil

Doç. Dr. Resul Kurt’un dört farklı ORC araştırmasında da üst sıralarda yer alması, tesadüfî değil; uzun yıllara dayanan bir siyaset pratiğinin ve sahadaki karşılığın somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunan Kurt’un, yasama faaliyetleri kadar halkla doğrudan kurduğu iletişim de kamuoyunda olumlu yankı bulmuş durumda.

Siyasette istikrar, ilkeli duruş, şeffaflık ve halkla iç içe olmanın güçlü bir temsilini ortaya koyan Kurt, sadece Adıyaman’ın değil, Türkiye genelinin de dikkatle takip ettiği bir isim haline gelmiş bulunuyor.

Kaynak : PHA