Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayında yeni bir gelişme yaşandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 82 yaşındaki yaşlı bir kadını "askeriz" yalanıyla kandırarak altınlarını çalan şüpheliler, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde başka bir dolandırıcılık girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

Olayın hemen ardından harekete geçen Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, Bilecik ve Bursa illerini kapsayan geniş çaplı bir takip ve teknik analiz çalışması başlattı. Şüphelilerin köye geldikleri araç, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede tespit edildi. Elde edilen görüntüler üzerinden yapılan eşgaller, dolandırıcılık şebekesinin izini Afyonkarahisar’a kadar sürdü.

JASAT’ın dikkatli takibi ve koordineli operasyonu sonucunda, olayın failleri A.K. ve V.G. isimli şahıslar, Şuhut’ta başka bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Bilecik Jandarması’nın teknolojik imkanları ve dikkatli takibi, dolandırıcılık şebekesine karşı önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, özellikle yaşlıları hedef alan bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.