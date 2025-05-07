6 Mayıs 2025 tarihinde Türk Ocakları Adıyaman Şubesi tarafından Altınşehir Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında, şube başkanı Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Türk Ocaklı bir araya geldi. Toplantıda hem mevcut durum hem de yeni döneme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Deprem sonrası yapılanma ve kültürel faaliyetler masaya yatırıldı

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan şube binası oldu. Katılımcılar, yeni hizmet binası süreciyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca yeni dönemde Adıyaman’da yürütülecek faaliyetler arasında Ocakbaşı Sohbetleri, gençlik faaliyetleri, akademik yayın ve medya ilişkilerinin güçlendirilmesi konularına öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından yönetim kurulunca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Mayıs 2025 tarihinde Türk Ocakları Adıyaman Şubesi İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda şubenin faaliyetleri, mevcut durumu ve yeni dönemdeki çalışmaları ele alınmıştır. Katılım sağlayan bütün üyelerimize ve aziz Türk Ocaklılara teşekkür ederiz.”

Genel Bilgilendirme: Türk Ocakları ve Adıyaman'daki Faaliyetleri

Türk Ocakları, 1912 yılında kurulan ve Türk milletinin tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Kuruluşundan bu yana millî kimlik, tarih şuuru, kültürel birliktelik ve toplumsal dayanışma gibi değerleri önceleyen Türk Ocakları, siyasi partiler üstü bir yapıda faaliyet göstermektedir. Türk Ocakları’nın yayın organı olan Türk Yurdu dergisi, 130 yılı aşkın süredir aralıksız yayımlanmakta ve milliyetçi fikriyatın gelişmesine katkı sunmaktadır.

Adıyaman’da ise Türk Ocakları Şubesi, ilk olarak 1930’lu yıllarda faaliyet göstermiş ancak bir süre sonra kapatılmıştır. 6 Şubat 2015 tarihinde yeniden kurulan Türk Ocakları Adıyaman Şubesi, 51 kurucu üye ile çalışmalarına başlamıştır. Kurucu kadroda akademisyenler, öğretmenler, avukatlar, esnaflar ve iş insanları gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler yer almaktadır.

Türk kimliğinin korunması, tarihî ve kültürel bilincin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren şube, bugüne kadar 13 farklı Ocakbaşı Sohbeti etkinliği düzenlemiştir. Pandemi süreci ve 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle çalışmaları bir süre sekteye uğrayan şube, yeni yönetim döneminde faaliyetlerini canlandırma hedefindedir.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi, sosyal medya üzerinden duyurular yaparak hem üyelere hem de gönüllü katılımcılara ulaşmakta, faaliyetlerini yalnızca üyelerle sınırlı tutmayarak tüm vatandaşlara açık bir anlayışla sürdürmektedir. Şube Başkanı Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, “Okuma listesi isteyen gençlerden, fikir paylaşmak isteyen vatandaşlara kadar herkese kapımız açık” diyerek, her görüşten Adıyamanlıyı Ocak faaliyetlerine davet etmektedir.

Zenginoğlu, Türkçülük fikrinin popülist ya da dar kalıplı bir anlayışla değil, tarihi bilinç, kültürel derinlik ve ortak kimlik temelinde gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 21. yüzyılın kimlik bunalımları, küresel baskılar ve kültürel asimilasyon riskleri karşısında Türk Ocakları'nın, Türk kimliğini inkar etmeden ve törpülemeden savunduğunun altını çizen Zenginoğlu, “Partiler üstü duruşumuz Türk milliyetçiliğine olan bağlılıkla şekillenir. Üniter devletten ve milli kimlikten asla taviz vermeyiz” ifadelerini kullanmıştır.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi, önümüzdeki dönemde gençlik çalışmaları, akademik yayınlar, kültürel etkinlikler ve kamuoyuna yönelik bilinçlendirme faaliyetleriyle Adıyaman’da etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

Kaynak : PHA