Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ile Bilim Sanat Platformu iş birliğinde düzenlenen “Kuantum Çağına Doğru” başlıklı konferans, Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda akademik çevre ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansın konuşmacısı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Türkpençe oldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Doç. Dr. Türkpençe katılımcılara kuantum teknolojilerinin günümüzdeki gelişimi ve gelecekteki potansiyeli hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Kuantum teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı

Sunumunda kuantum bilgisayarlar, kuantum iletişim sistemleri ve kuantum güvenliği gibi alanlara değinen Türkpençe, bu teknolojilerin bilim, sanayi ve savunma alanlarında nasıl devrim yaratabileceğini örneklerle anlattı. Ayrıca, kuantum teknolojilerinin sadece teknik değil, aynı zamanda toplumsal ve etik yönlerinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların ilgisi büyüktü

Konferansın soru-cevap bölümünde, öğrenciler ve akademisyenler merak ettikleri konularda Doç. Dr. Türkpençe’ye sorular yöneltti. Karşılıklı etkileşimle geçen bu bölümde, özellikle kuantum teknolojisinin Türkiye’deki gelişimi ve genç araştırmacılar için sunduğu fırsatlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Program belge takdimiyle sona erdi

Etkinlik sonunda Adıyaman Üniversitesi tarafından Doç. Dr. Deniz Türkpençe’ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Katılımcılar, konferansın hem akademik gelişime katkı sağladığını hem de kuantum teknolojilerine dair farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Adıyaman Üniversitesi yetkilileri, bu tür bilimsel etkinliklerin artarak devam edeceğini ve üniversitenin bilimsel alanda daha etkin bir rol üstlenmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA