Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından altyapısı tamamen yenilenen Alitaşı Mahallesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bozbey Caddesi üzerindeki asfaltlama faaliyetlerini yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü İsmail Kara’dan bilgi aldı. İncelemelere Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik de eşlik etti.

Başkan Tutdere, saha ziyareti sırasında bölgedeki esnafla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. Mahalle halkı, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

“Altyapısı yenilenen yollar artık daha güvenli”

Tutdere, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, Alitaşı Mahallesi’nin depremde en ağır kayıpların yaşandığı yerlerden biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Alitaşı Mahallesi, özellikle Bozbey Caddesi, 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı, binlerce canımızı yitirdiğimiz bir yer. Bu mahallede neredeyse sağlı sollu tüm binalar yıkıldı. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak altyapıdan başladık. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan sona yeniledik. Şimdi de asfaltlama çalışmalarına başladık. Mahalle sakinlerimize söz vermiştik, o sözü yerine getiriyoruz.”

“Yolları konforlu ve güvenli hale getiriyoruz”

Adıyaman genelinde bozuk yolların onarımı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tutdere, hizmetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı:

“Yollarımızın altyapısı tamamlandı, üstyapısını da hem konforlu hem de güvenli hale getiriyoruz. Şehrimizin dört bir yanında bu çalışmaları sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, Adıyaman Belediyesi işinin başındadır, halkının yanındadır. Ne olursa olsun bu kenti birlikte ayağa kaldıracağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Hep beraber daha mutlu, daha yaşanabilir bir Adıyaman’ı inşa edeceğiz.”

Adıyaman Belediyesi'nin Alitaşı Mahallesi’ndeki çalışmaları vatandaşlardan tam not alırken, belediye ekiplerinin diğer afet bölgelerinde de benzer uygulamaları sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA