Adıyaman’da esnafın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, ESOB Başkanı Ziya Duranay’ın yanı sıra il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 11 oda başkanı katıldı.

Toplantıda, 6 Şubat depremleri sonrasında iş yerleri ve oda binaları yıkılan esnafın durumu ele alınarak yaşanan ekonomik sıkıntılar ve süregelen yapısal sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Tutdere: “Adıyaman’ı yeniden inşa etmek için esnafla omuz omuza çalışıyoruz”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana esnafla düzenli iletişim halinde olduklarını belirterek, dayanışma vurgusu yaptı:

“Daha önce de bir araya geldik, değerlendirmelerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Ziya Başkan’la yaptığımız görüşmede yeniden bir araya gelmemizin faydalı olacağını belirtmiştim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremle birlikte şehrimiz çok büyük zarar gördü. Ancak bu süreci birlikte dayanışmayla aşabiliriz. Adıyaman’ın yeniden inşasında esnafımızın rolü büyük. Şehrimizin geleceği için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

Tutdere, belediye olarak esnafın taleplerine duyarlı olduklarını ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

Duranay: “Esnaf artık nefes alamıyor, destekler yetersiz”

ESOB Başkanı Ziya Duranay ise konuşmasında esnafın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekti. Pandemi, deprem ve ekonomik krizle birlikte esnafın ağır yük altında kaldığını belirten Duranay şöyle konuştu:

“Göreve geldiğiniz günden bu yana esnafın sesi oldunuz, teşekkür ederiz. Ancak gelinen noktada durum kritik. Sanayi altyapımız gelişmediği için özellikle tekstil gibi üretim alanlarında ciddi kayıplar yaşandı. Esnafımızın çoğu şu anda ne vergi borcunu ne de BAĞ-KUR primini ödeyebiliyor. KOSGEB destekleri geldi ama geri ödemeler başladı ve bu geri ödemelerin nasıl yapılacağı belirsiz. Kalıcı işyerleri inşa edildiğinde esnaf biraz daha nefes alabilecek. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz.”

Ortak hizmet alanı önerisi gündeme geldi

Toplantının sonunda oda başkanları, Adıyaman Belediyesi’nden ortak bir hizmet binası tahsis edilmesi talebinde bulundu. Bu alanda tüm esnaf odalarının bir arada faaliyet gösterebileceği, ortak toplantı ve hizmet birimlerinin yer alabileceği bir yapı önerildi. Başkan Tutdere ise talebi olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona ererken, esnaf ile yerel yönetim arasındaki diyalogun artarak devam edeceği mesajı verildi.

Kaynak : PHA