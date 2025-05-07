Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yayalara ait olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesi, Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İlçe merkezindeki cadde, sokak ve bulvarlarda faaliyet gösteren esnafa yönelik yapılan denetimlerde, özellikle kaldırım üzerine eşya bırakan iş yerleri uyarıldı.

Dışarı taşan ürünler kaldırımları daraltıyor

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bazı esnafların teşhir amacıyla ürünlerini kaldırıma kadar çıkarması, vatandaşların geçişini zorlaştırıyor. Zabıta ekipleri, bu durumun hem yayaların güvenliği hem de şehir estetiği açısından sorun teşkil ettiğini belirterek, kaldırım işgallerine müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Zabıta ekipleri: "Denetimler devam edecek"

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini vurgulayarak, esnafın kamuya açık alanları işgal etmeden faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için kaldırımların boş bırakılması gerekiyor. Esnafımızın da bu konuda duyarlı davranacağına inanıyoruz. Uyarılara rağmen kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacaktır” denildi.

Esnaf uygulamadan memnun

Denetimler sırasında zabıta ekiplerine olumlu yaklaşan birçok esnaf, uygulamayı desteklediklerini dile getirdi. Bazı iş yeri sahipleri, kaldırım işgallerinin hem yayaları zor durumda bıraktığını hem de işletmeler arasında haksız rekabete neden olduğunu belirterek, düzenli denetimlerin faydalı olacağını söyledi.

Vatandaşlardan da destek

Yayalar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, kaldırımların sadece yürüyen insanlar için kullanılması gerektiğini ifade etti. Özellikle yaşlı bireyler, çocuklu aileler ve engelli bireylerin rahat hareket edebilmesi için bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasını talep etti.

Kahta Belediyesi’nin kaldırım işgallerine yönelik başlattığı denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA