Son zamanlarda oldukça dikkatimi çekiyor. Bir ülkede bu kadar kalp krizi olması normal mi?

Coronavirüs aşıları yan etkileri mi? Bunu bilme hakkımız var.

Almanya'da korona aşıları davalık oldu bunu biliyorum.

Bizde mi vurdum duymazlık!...

Başka bir konu, yediğimiz besinler zehir mi saçıyor?...

Türkiye'den AB ülkelerine yapılan gıda ihracatında zehirli maddelerin görülme sıklığı arttı. Denetleme mekanizması olmayınca bu tür olumsuzluklar kaçınılmazdır. Her şeyin genetiğini değiştirdiler.

Yılın ilk iki ayında, Türkiye'den AB'ye giden en az 81 sevkıyat üye ülkelerin gümrük birimleri tarafından geri çevrildi. Geri çevrilen ürünler bize mi yediriyor?. Yetkililerden açıklama bekliyoruz.

Pestisit nedeniyle AB'den Türkiye'ye iade edilen gıdalar.

Pestisit ; tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir. Bu madde fazla verilince olan insanlara oluyor.

Vah ki ne vah!...

( HAYATA DAİR DOKUNUŞLAR)