İnsanın hayatı çeşitli evrelerden oluşur. Çocukluk, öğrencilik, gençlik, evlilik, askerlik, iş hayatı ve bunun sonunda da emeklilik…

İşte ben de çeşitli evrelere ayırdığım yaşantımın yeni bir kademesine merhaba dedim. 26 yıllık kamu hayatımı bir A4 kâğıdına yazdığım birkaç satırlık yazı ile sonlandırdım.

Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğinde, 1998 tarihinden itibaren Büro Memuru olarak çalışmaya başlamış, 2018 tarihinden itibaren de Birlik Müdürü olarak görev yapmakta iken, 13.12.2024 tarihinde emekliye ayrıldım.

26 yıl önce sınavla alındığım iş hayatımda vekâleten görev yapanlar hariç 16 Kaymakam ile çalışma imkânı buldum. İlçemde Devleti temsil eden bu değerli ve saygıdeğer Mülkiyelilerin her birinden faydalanmaya, bilgi ve birikimlerinden istifade etmeye çalıştım. Hepsi ile ayrı ayrı hatıralarımız oldu. Kimisi ile uzun yıllar ve halen görüşmeye devam ediyor, kimisi ile Samsat’taki görevi bittikten sonra iletişimimiz kesildi. Ama hepsine Devlet adamı gözü ile bakarak, memleketim olan aziz Samsat ilçeme hizmet ettiklerinden dolayı minnet duydum. Hepsini bir kez daha saygı ile anıyorum.

26 yıl içerisinde; Belediye Başkanları Abdulkadir Aslan, Yusuf Fırat ve Çok değerli kardeşim Halil Fırat ile birçok İlçe Yazı İşleri, İlçe Özel İdare Müdürleri, diğer kurum amir ve çalışanları, İl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlarımız ile birlikte çalıştım.

Her zaman birlikte çalışmaktan zevk aldığım, onur duyduğum ve doyamadığım Ramazan Aksoy, Mustafa Kandemir, Haşim Uçar ve Mazhar Yelboğa ile Samsat ilçesine yepyeni bir anlayış, şevk ve azimle hizmet eden, her çalışmamda desteğini esirgemeyen ve öz abisinden farksız bir şekilde saygı gösteren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Allah yardımcıları olsun, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Büro Memuru, Muhasebe Yetkilisi ve son 6 yılda da Müdür olarak görev aldığım 26 yıllık çalışma hayatımda, hiç kimse ile karşı karşıya gelmedim. Kimse ile bir kavgam olmadı. Hiçbir amirimden ekşi bir yüz ifadesi dahi görmedim. Ailem, çoluk çocuğumun rızkını kazandığım ekmek teknem ve kendim için bir nimet olarak bildiğim Birliğin menfaatlerini her zaman en ön planda tuttum. Yeri geldiğinde şahsi menfaatlerimin bile önünde tuttum.

Verilen görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım. Diğer görev ve unvanlar ile statülerimin arkasına sığınma, nüfuzu kullanma yoluna asla gitmedim. Üstlerime saygıda kusur etmediğim gibi diğer bütün çalışanlar ve Samsatlılardan sevgimi esirgemedim. Görevimin dışında da Samsat ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması için elimden geleni yapmaya çalıştım.

26 yıllık çalışma hayatım içerisinde 15 yıl Adıyaman – Samsat arası gidiş geliş yaptım. Yolculuklarımda bile en küçük bir kaza, musibet, olumsuzluk yaşamadım. Görevimi huzur, gönül rahatlığı ve gururla devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bütün çalışanlarımıza hayırla, huzurla ve sağlıkla emeklilik hakkı kazanmalarını diliyorum.

Böylece yeni bir sürece girmiş bulunmaktayım. Elbette ki, kamudaki görevimden emekli olurken diğer çalışmalarımdan da geri kalmayacağım. Rabbim ömür ve güç verdiği sürece Adıyaman ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim.

1990 yılında ulusal bir gazetede muhabir olarak adım attığım basın alanına 34 yılımı verdim. Bu süre zarfında THA, AA, TRT, İHA gibi ajanslarda, birçok yerel gazete ve sitelerde görev aldım. Mercan TV’de yıllardır kesintisiz program hazırlayarak sunuyorum. Yani basın medya alanı benim emekli olamayacağım bir alan.

Bundan sonra daha sık ve önemli konularda birlikte olma arzusundayım. Sevgi ile kalın…

Fahrettin ÇELİK