Millet olarak, yaklaşık 5000 yıldır  tarih sahnesinde olduğumuz  ve yaklaşık 2500 ile 3000 yıllarına  tekabül eden bir devlet kültürümüz mevcuttur.

 Bu kadar  kadim bir devlet kültürüne sahip millet olarak biz niye dünyanın lideri olamıyoruz ?

  Sorunları çözmek ülkemizi refaha kavuşturup,  her bir vatandaşımızı  dünyanın en mutlu ,huzurlu bir vatandaşı yapmak o kadar zor değildir.

 Uzun yıllar üzerinde çalıştığım sistemin  uygulanması halinde   bunların  hayata geçirilmesi  hiç de hayal  değildir.
 

Yapılacak tek şey: 
"Devlet Memurları Kanunu'nda" yer alan "Liyakat ve Kariyer düzenlemesine " işlerlik kazandırmaktır. 

Liyakat ve Kariyer konusunda  kanunun keyfi uygulanmasına ve istismar  edilmesine   yer vermemek için çağdaş ve güncel kriterlere   köklü ve somut   bir   çözüm getirmek  şarttır. 


    Bu çözüm sisteminin  adı ,OLS (  Otomatik  Liyakat Sistemi)’dir.

  Liyakat  ve Kariyer kanunun amacına uygun olarak hayata geçirmek ve yaşanan tüm olumsuzlukları   objektif bir  sisteme bağlamak için   OLS  bir    can  simididir. 


 Sistemin İşleyişi kısaca  şu şekildedir:

Sistemin özü, " yöneticilerin yönetimdeki  başarısını  SOMUT VERİLERE DAYALI OLARAK  ölçüp,  idari göreve devam edip edemeyeceklerini belirlemeye" dayanır.


OLS Sistemi ;

"Atanma ve Görevlendirilme  şartlarına   uygun olarak  seçilen kişilerin  belirlenen  yılı doldurduktan sonra,  belirlenen süre sonrasında,gösterdiği performans  objektif kriterlere göre  puanlanıp ,  göreve devam edip etmeyeceği belirlenmelidir.
Göreve   devam etmek   için   100  puan üzerinden  70 puan   alması gerekmektedir.Alamayanların  yöneticilik görevi,
sonlandırılacaktır.


Örneğin İki  yılı kapsayacak şekilde bir OLS sistemi kısaca şöyle olacaktır ;

-Hizmet alan tüm vatandaşların , hizmet aldıktan sonra isteğe bağlı olarak,kurum çıkışında hazır bulunan dijital cihazda, almış olduğu hizmeti değerlendirme puanı verecek  ve etki oranı  % 40  olacak,

 - Kurum çalışanları, ikinci yılın sonunda  dijital ortamda,kimin ne verdiğini bilinmeyecek şekilde puan verecekler. Etki oranı  % 20 olacak.

-  Yöneticinin kurumda göreve başladığı tarihteki tespit edilmiş kurum seviyesini,ikinci yılın sonunda  ; Bağımsız ,tarafsız, gerekli akademik eğitim almış  bir kuruluş tarafından yapılan denetim sonunda kurumu , fiziksel ,teknolojik olarak ülke ve tüm dünya ile entegre bir şekilde ne derece ileri götürmüş, olduğunu değerlendirip, buna  göre bir puan verecek. Etki oranı % 20  olacak. 


-İkinci yılın sonunda,  o kurumun  bir üst Amiri tarafından yöneticiye puan verecek .Etki oranı % 20 olacak,

 Verilen puanlar yüz üzerinde yetmişin  altında  olursa otomatik olarak yöneticinin görevi sona ermiş sayılacak.Yetmiş ve üzeri olursa göreve devam edecektir.
 
OLS sistemi,Her kurumun işleyiş özelliğine göre ayrı, ayrı düzenlenip entegre edilmesi gerekmektedir.

Bu sistem uygulandıktan sonra yönetim becerisi olmayan ,  idarecilik  görevine  talip olamayacak , kimsenin aracılık  talebi, referans olma durumu  işe yaramayacaktır.