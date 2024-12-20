Millet olarak, yaklaşık 5000 yıldır tarih sahnesinde olduğumuz ve yaklaşık 2500 ile 3000 yıllarına tekabül eden bir devlet kültürümüz mevcuttur.

Bu kadar kadim bir devlet kültürüne sahip millet olarak biz niye dünyanın lideri olamıyoruz ?

Sorunları çözmek ülkemizi refaha kavuşturup, her bir vatandaşımızı dünyanın en mutlu ,huzurlu bir vatandaşı yapmak o kadar zor değildir.

Uzun yıllar üzerinde çalıştığım sistemin uygulanması halinde bunların hayata geçirilmesi hiç de hayal değildir.



Yapılacak tek şey:

"Devlet Memurları Kanunu'nda" yer alan "Liyakat ve Kariyer düzenlemesine " işlerlik kazandırmaktır.

Liyakat ve Kariyer konusunda kanunun keyfi uygulanmasına ve istismar edilmesine yer vermemek için çağdaş ve güncel kriterlere köklü ve somut bir çözüm getirmek şarttır.



Bu çözüm sisteminin adı ,OLS ( Otomatik Liyakat Sistemi)’dir.

Liyakat ve Kariyer kanunun amacına uygun olarak hayata geçirmek ve yaşanan tüm olumsuzlukları objektif bir sisteme bağlamak için OLS bir can simididir.



Sistemin İşleyişi kısaca şu şekildedir:

Sistemin özü, " yöneticilerin yönetimdeki başarısını SOMUT VERİLERE DAYALI OLARAK ölçüp, idari göreve devam edip edemeyeceklerini belirlemeye" dayanır.



OLS Sistemi ;

"Atanma ve Görevlendirilme şartlarına uygun olarak seçilen kişilerin belirlenen yılı doldurduktan sonra, belirlenen süre sonrasında,gösterdiği performans objektif kriterlere göre puanlanıp , göreve devam edip etmeyeceği belirlenmelidir.

Göreve devam etmek için 100 puan üzerinden 70 puan alması gerekmektedir.Alamayanların yöneticilik görevi,

sonlandırılacaktır.



Örneğin İki yılı kapsayacak şekilde bir OLS sistemi kısaca şöyle olacaktır ;

-Hizmet alan tüm vatandaşların , hizmet aldıktan sonra isteğe bağlı olarak,kurum çıkışında hazır bulunan dijital cihazda, almış olduğu hizmeti değerlendirme puanı verecek ve etki oranı % 40 olacak,

- Kurum çalışanları, ikinci yılın sonunda dijital ortamda,kimin ne verdiğini bilinmeyecek şekilde puan verecekler. Etki oranı % 20 olacak.

- Yöneticinin kurumda göreve başladığı tarihteki tespit edilmiş kurum seviyesini,ikinci yılın sonunda ; Bağımsız ,tarafsız, gerekli akademik eğitim almış bir kuruluş tarafından yapılan denetim sonunda kurumu , fiziksel ,teknolojik olarak ülke ve tüm dünya ile entegre bir şekilde ne derece ileri götürmüş, olduğunu değerlendirip, buna göre bir puan verecek. Etki oranı % 20 olacak.



-İkinci yılın sonunda, o kurumun bir üst Amiri tarafından yöneticiye puan verecek .Etki oranı % 20 olacak,

Verilen puanlar yüz üzerinde yetmişin altında olursa otomatik olarak yöneticinin görevi sona ermiş sayılacak.Yetmiş ve üzeri olursa göreve devam edecektir.



OLS sistemi,Her kurumun işleyiş özelliğine göre ayrı, ayrı düzenlenip entegre edilmesi gerekmektedir.

Bu sistem uygulandıktan sonra yönetim becerisi olmayan , idarecilik görevine talip olamayacak , kimsenin aracılık talebi, referans olma durumu işe yaramayacaktır.