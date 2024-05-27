Bilendir konusunu Dünya Değişim Akademisin' deki Değişim Uzmanına sorduk. Çok net ve açıklayıcı bilgiler edindik.

"Aktarılan bilgiler sayesinde okurlar bedendeki biyoenerjinin insan organizmasını nasıl etkilediği ve evrensel enerji sisteminin parçası olarak nasıl hareket ettiği konularında etraflı bilgi alacak, böylelikle biyoenerjinin nasıl çalıştığını keşfedecek ve anlayacaklardır.

Ayrıca organizmada oluşmuş blokajlarını gidermek, düzensiz enerji fonksiyonlarını düzene ve dengeye sokmak için özel biyoenerji teknikleri de verilmektedir. Söz konusu tekniklerin düzenli şekilde uygulanması, tüm enerji sistemini arındırır ve uyum içinde çalışmasını sağlar.

Biyoenerji teknikleri sayesinde:

1. Enerji merkezleri ve kanalları temizlenir,

2. Enerji merkezlen aktif hale gelir.

3. Enerji merkezlerinin biçimleri düzelir.

4. Tüm enerji sistemi dengelenir.

5. Enerji blokajları çözülür,

6. Beden enerjik hal alır,

7. Rahatsızlıklar giderilir,

8. Sağlık gelişir.

9. Huzur ve neşe artar,

10. İç denge gelişir.

11. Farkındalık ve algılama güçlenir,

12. Kendini bilme gerçekleşir.

13. Bilinç arınır,

15. Beyin daha aktif olur,

16. Zihin keskinleşir,

17. Konsantrasyon artar,

18. Beynin iki yarıküresi daha etkili bir iletişim kurar,

19. Enerji akımları aktifleşir,

22. Enerji alanı genişler.

25. Şifa verme yeteneği gelişir.

14. Beyin fonksiyonlar düzene girer,

20. Enerji akımları uyum içinde çalışır,

21. Enerji akımları dengeli hale gelir,

23. Enerji alanının biçimi, boyutu, yapısı, dokusu ve rengi sağlıklı olur.

24. Enerji alanının katmanları arınır ve uyum içinde çalışır.

25. Şifa verme yeteneği gelişir.

Biyoenerji teknikleri insanın yeteneklerini geliştiren çok geniş bir konudur."

Bu geniş konuyu etraflıca öğrenmek için Dünya Değişim Akademisin' nin verdiği Biyoenerji Uzmanlık eğitimine katılabilirsiniz.

Sizde Biyoenerji uzmanı olabilirsiniz.

3-10 Haziran'da Biyoenerji Uzmanlığı Üniversitesite onaylı e devletten sorgulanabilir sertifika programı başlayacak.

Bilgi için 0533 258 77 72

शिरीष Zirisa Çiçek 🌸