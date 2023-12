Her insan olumsuz şeyler yaşar. Yasadıkça ben bunları hakketmedim der. Peki hakketmediyse neden yaşadı veya yaşıyor? Bu soruların cevabı kendimizde mevcut.

Sadece içimize dönerek, sürekli enerji gönderdiğimiz şeylerin aslında bir gün gerçek olacağını, sözlerimize, düşüncelerimize dikkat ederek bu soruların cevaplarına ulaşabiliriz. Belki yıllar öncesinde söylediğiniz sözler, düşünceler ekilen küçük bir tohum farkında olmadan ağaç olmuş ve karşınıza çıkmış. Yani herkes bazı şeyleri unutsa da enerji unutmuyor. Ve eninde sonunda onu yaşatıyor. Böyle durumlarda Dünya Değişim Akademisi Uzmanlarından destek alabilirsiniz. Sorunlarınızı kalıcı olarak aşabilirsiniz. Dünya Değişim Akademisi Uzmanları diyor ki, “İyi insanların başına kötü şeyler neden geliyor? Ne ekersen onu biçersin yasasına göre insan ektiklerini biçiyor. Ayrıca “iyi” ve “kötü” kavramları görecelidir. Sizin için “iyi” olan başkası için “kötü” olabilir. Sizin “iyi” dediğiniz insana bir başkası “kötü” diyebilir. Ve “kötü” dediğiniz şeyler aslında hayırlı olabilir. İnsan önce “kötü” olarak nitelendirdiği olayın sonradan onun için ne kadar “iyi” olduğunu anlayabilir. Her “iyi” dediğiniz şey “kötü” olmayabilir. Bu tanımlar önyargıya dayanmaktadır. Gerçek şudur ki, insanın başına gelen her şey hak ettiği şeydir, çünkü başına gelen her şey onun eski eylemlerinin sonucudur. Hiçbir şey tesadüf değildir. İnsan eylemleriyle ne ekerse onu biçer. Ne fazlasını ne de azını. Evrensel adalet budur.”