60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) son gün koşulan 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniye ile kazandı. Bisikletçiler 8 gün boyunca bin 153 kilometre yol katettiler.İZMİR (İGFA) - 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) son gün koşulan 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniye ile kazandı. Finiş yine toplu halde gerçekleşti. Bariyer dibinden atak yapan Malucelli tekerlek farkı ile kazandı. 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda Türk sporcularından en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediye Takımından Burak Abay Genel Ferdi klasmanda 64'üncü olarak elde etti.

DEVLET ERKANI START PROTOKOLÜNDE

Start protokolünde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat hazır bulundu. Startın ardından 140 sporcu Çeşme-İzmir etabı için yola çıktı.

İLK TIRMANIŞ PRİM KAPISI GEÇİLDİ

Starttan hemen sonra 27,3'üncü kilometrede gerçekleşecek Kategori 3'ten puan veren prim kapısı için peloton epey hareketli anlar geçirdi. 5 sporcu kaçış grubu oluşturup prim kapısına geldi. Zeb Kyffin (Unibet Tietema Rockets), Alexandre Balmer (Solution Tech Vini Fantini), Marco Tizza (Wagner Bazin WB), Metkel Eyob (Terengganu Cycling Team), Konrad Czabok (Mazowse Serce Polski). Bu beşliye daha sonra Bike Aid'den Vinzent Dorn ve Spor-Toto Takımından Mustafa Tekin'de katıldı. Prim kapısı için atak yapan 3 bisikletçi puanları paylaştı.

Sonuçlar şöyle:

1-Marco Tizz (Wagner Bazin WB), 2-Vinzent Dorn (Bike Aid), 3-Zeb Keyffin (Unibet Tietema Rockets). Kapı geçildikten sonr Ahmet Örken'in Kırmızı Mayoyu kaana şansı tamamen bitti. Buna rağmen Ahmet Örken (Spor-Toro), Burak Abay (Konya Büyükşehir Belediyesi) ve Mustafa Tekin (Spor-Toto), kaçış grubunu yakaladı ve 9 sporcu son 70 kilometreye birlikte girdiler.

ETAPTAKİ İKİNCİ TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

1-Burak Abay (Konya Büyükşehir belediye), 2-Ahmet Örken (Spor-Toto), 3-Mustafa Tekin (Spor-Toto).

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Beyaz mayoyu kazananın çok önceden belli olduğu Türkiye Güzellikleri prim kapısı 61.7’nci kilometrede geçildi. Sonuçlar şöyle.

1-Vinzent Dorn (Bike Aid), 2- Konrad Czabok (Mazowse Serce Polski), 3-Mustafa Tekin (Spor-Toto). Willem Smit Jakobus Beyaz mayoyu daha önce garantilemişti.

SPRİNT PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI

1-Tibor Del Grosso (Alpecin Deceunnıck, 2-Ahmet Örken (Spor-Toto), 3-Mustafa Tekin (Spor-Toto). Kapı geçildikten sonra Yeşil Mayoda da bir değişiklik olmadı. Giovanni Lonardi daha önce mayoyu garantilemişti.

8 GÜNDE 1.153 KİLOMETRE

8 günde koşulan 8 etapta 1.153 kilometre yol kateden bisikletçiler Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden geçerek ülke turizminin tanıtılmasında büyük etken oldular. Antalya'da başlayan ve İzmir'de sona eren Tur'a 160 bisikletçi katıldı. Ancak son gün startına imza atan 140 sporcu yarışı tamamlayabildi.

2025'İN TAKIM ŞAMPİYONU CAJA RURAL-SEGUROS RGA OLDU

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun takım şampiyonluğunu ise Caja Rural-Seguros RGA takımı 71 saat 22 dakika 26 saniye elde etti.

ASTANA'NIN BÜYÜK BAŞARISI

World Tour takımı olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan Astana takımı, 8 gün boyunca büyük başarı gösterdi ve İzmir finişinden sonra hem genel ferdi hem de tırmanış mayosu olan kırmızı mayoyu aldı. Astanalı sporcu Wout Poels 23 saat 44 dakika 52 saniye ile Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Poels ayrıca kırmızı mayoyu da alarak Tur'a damgasını vurdu.

LONARDI VE SMIT DE BIRAKMADI

Tur'un Sprint ve Türkiye Güzellikleri Mayosu da sahiplerini buldu. Team Polti Visitmalta Takımından Giovanni Lonardi yeşil mayonun, China Glory - Mentech Continental Cycling Team takımından Willem Smit Jakobus beyaz mayonun daimi sahibi oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Jakobus Smit'e, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı verdi.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Wout Poels’e, İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu verdi.

Broster Bisiklet sponsorluğunda, puan klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi’ye, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal verdi.

Spor Toto sponsorluğunda genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels’e, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban verdi.

Kupayı Caja Rural Seguros RGA takımına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

MÜFTÜOĞLU, "BU ORGANİZASYON TÜRKİYE TANITIMININ EN BÜYÜK PARÇASIDIR"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sona eren 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu'nun (Tour Of Türkiye) ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklama ile 8 gün boyunca 196 ülkede yayınlanan ve yaklaşık 1.5 milyarı aşkın insana ulaşan Tur'da emeği geçen herkese teşekkür etti.