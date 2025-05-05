Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilirken, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.