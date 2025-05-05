SALDIRIYI PLANLAYANLAR DEMOKRASİYE AÇIKÇA MEYDAN OKUMUŞTUR



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı, halkın temsil hakkına, özgür iradesine ve demokratik siyasete karşı yapılmıştır. Bu saldırı bireye değil, Cumhuriyet’in tüm değerlerine yönelmiştir. Organize olduğu açık olan bu eylemin arkasındaki karanlık güçler açığa çıkarılmalı, hukuk önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.



ÖZGÜRLÜK VE ADALET MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ



Başkan Engin Doğan, “Bu millet zor günlerden çok geçti ama hiçbir zaman karanlığa teslim olmadı. Bizler halk için, adalet için, eşitlik için mücadele edenlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Bu saldırının hedefinde hepimiz varız” dedi.



SUSMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, “Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı tüm gücümle kınıyorum. Bu ülkenin umudu olan milyonlar, karanlığın karşısında dimdik ayaktadır. Özgür Özel yalnız değildir, Cumhuriyet yalnız değildir” şeklinde konuştu.