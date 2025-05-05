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Çelikhan Kaymakamlığı konferans salonunda Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Prm Yılmaz Bağır, Prm Adem Duru, Tst Abdulkadir Yıldız tarafından çeşitli meslek gruplarının dahil edildiği kursiyerlere temel yaşam desteği, havayolu tıkanıklıkları, kanamalar, yaralanmalar ve zehirlenmeler gibi konuları içerisinde barındıran uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan kursiyerlere program sonrası sertifikaları verildi.

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