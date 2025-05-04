Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Saldırı sonrası tahkikat başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1918975211421974902