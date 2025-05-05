Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 215 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 95 captagon hap, 12 gram bonzai, 9 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Jandarma, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden bu suçlarla mücadelede toplumun desteğinin önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini duyurdu.