Kadın Emeği Ramazan Çarşısı’nda Görücüye Çıkıyor

Fuar kapsamında el emeği göz nuru ürünleriyle üretim yapan kadınlar, kendilerine ayrılan stantlarda ürünlerini sergileme ve satış yapma imkânı bulacak.

Başvurular Devam Ediyor

Kahta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, fuarda yer almak isteyen kadın üreticilerin başvurularını Kahta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiği belirtildi. Başvuru için iletişim numarası ise 0416 725 51 00 (Dahili: 327) olarak paylaşıldı.

Başkan Hallaç: “Kadınlarımız Üretsin, Biz Destekleyelim”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın öncülüğünde yürütülen “Şimdi Hizmet Zamanı” anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikle, ilçede kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Kadın girişimcilerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan fuarın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA